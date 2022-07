Neném Almeida apresenta apoiadores do mandato ao presidente do Podemos no Acre

Na noite de segunda-feira (25) o deputado Neném Almeida (Podemos), apresentou parte do seu exército de apoiadores eleitorais ao pré-candidato a deputado federal Ney Amorim, ex-presidente da Assembleia Legislativa.

O parlamentar reuniu várias lideranças do esporte na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Rio Branco, na ocasião estavam presentes referências das modalidades natação, vôlei de quadra, vôlei de praia, futevôlei, tênis, beach tênis, futsal, futebol, capoeira, entre outros.

No esporte Neném Almeida acabou se tornando a grande referência na Assembleia Legislativa, sua ligação com esse segmento é muito forte e fiel.

No partido Podemos, Neném é apontado como o candidato que mais agregará a candidatura do então pré-candidato a deputado federal Ney Amorim.