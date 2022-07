“Não aceitei ser satélite do Jorge Viana”, dispara Sanderson, candidato ao senado pelo PSOL

O deputado estadual Daniel Zen (PT) foi o primeiro político a se manifestar publicamente após o PSB lançar o também deputado Jenilson Leite como pré-candidato ao senado na tarde desta terça-feira, 26. “Mesmo tendo sido respeitosamente informado sobre essa intenção, me causou estranheza a nota do PSB, sobre a definição da candidatura do meu amigo e deputado estadual Jenilson Leite ao Senado. Eu e muitos outros temos nos esforçado para chegarmos a um entendimento entre nossos partidos, em torno daquele que era, até ontem, o grande sonho dele e em virtude do qual ele trabalhou tanto nos últimos meses: ser candidato a Governador do Acre”, frisa o petista

Zen lembrou que até o último domingo, 24, estava tudo certo em torno da unidade da Federação Brasil da Esperança no Acre (PT-PCdoB-PV) com o PSB. “Enfim, o time estava escalado, com Jorge e Jenilson. Só faltava definir em que posição cada um iria sair jogando”, pontuou.

O petista enfatizou que o plano A até então era Jenilson Governador e Jorge Senador. “A demora para definir e sacramentar isso vinha se dando por conta da necessidade de dialogar com o sentimento das pessoas, com a voz das ruas, mas também com uma coisa chamada viabilidade eleitoral. Afinal, é da vida e do destino de milhares de acreanos que estamos falando e não apenas dos interesses pessoais ou partidários que, naturalmente, estão em jogo nesse processo”, citou o parlamentar.

“É lamentável que, mesmo ciente da posição oficial do Partido dos Trabalhadores, deliberada em seu Encontro Estadual, de que o companheiro Jorge Viana estava sendo apresentado ao debate como pré-candidatura ao Senado, o PSB mude a sua posição, defendida até aqui, de ter o deputado Jenilson disputando o governo, de forma repentina e unilateral. Contudo, sigo acreditando no diálogo como melhor solução para tentarmos fazer prevalecer a posição conjunta da Federação Brasil da Esperança no Acre e do PSB, publicada em nota após a reunião do último domingo”, explicou.