Homem que caiu com carro no Rio Juruá continua desaparecido

O corpo de José Sirnônimo Soares, que caiu com o carro dentro do Rio Juruá na noite do último domingo, 24, em Rodrigues Alves, ainda não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. As buscas começaram logo depois do acidente com mergulhos feitos em uma área de 100 metros em torno de onde o carro está submerso.

O acidente aconteceu quando três homens seguiam no carro de Rodrigues Alves para Cruzeiro do Sul e tentaram acessar a balsa para fazer a travessia do Rio Juruá no local errado. Eles caíram de um barranco de altura de cerca de 15 metros dentro do manancial.

Francisco Cleiton e Américo Castillo, que também estavam no carro, não tiveram ferimentos graves e dizem não se lembrar detalhes do acidente. No local havia latas de bebida alcoólica e os três teriam participado das festividades do aniversário de 30 anos de Rodrigues Alves.

Este não foi o primeiro acidente que aconteceu no local, antigo porto de Rodrigues Alves, onde não há nenhuma contenção ou sinalização indicando o perigo de queda. Por enquanto, nem o governo do Estado nem a prefeitura de Rodrigues Alves se manifestaram sobre o assunto.