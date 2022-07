Bandidos invadem hospital em Xapuri e atiram contra vigilante

Produzida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Povos Indígenas (Semapi) a consolidação do risco de fogo previsto para esta terça-feira (26) traz um alerta para a população e as autoridades: mais da metade dos municípios do Acre estão com níveis alto e crítico para ocorrência de queimadas.

Sena Madureira, Porto Acre, Acrelândia, Rio Branco, Capixaba, Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard apresentam em sua maioria nível alto para fogo. Porém, as regiões de Plácido de Castro, Capixaba, Senador Guiomar, Rio Branco, Brasiléia, Assis Brasil e Epitaciolândia enfrentam previsão muito pior.

O princípio do risco de fogo é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). “Assim, observa-se que: o risco de fogo Mínimo e Baixo é previsto em todo Estado, e risco de fogo Médio, Alto e Crítico em maior intensidade no Norte, Sul e Leste do Estado do Acre”, diz o boletim da Semapi.