Sisu: instituições começam a convocar estudantes da lista de espera 

Começam hoje (25) as convocações dos estudantes aprovados na lista de espera da segunda edição de 2022 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que serão feitas pelas instituições de ensino superior, responsáveis por publicar a lista de convocados e as informações para as matrículas.

Os estudantes interessados precisam verificar o andamento da chamada junto à instituição para qual tenham manifestado interesse e se certificar de ter concluído todo o processo de inscrição. As universidades informarão os dias, horários, locais de atendimento e a documentação necessária para efetivar a matrícula.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção. Os inscritos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo, 59.937 estudantes foram selecionados na chamada regular. Desses, 36.351 (62% do total de selecionados) conseguiram aprovação para a 1ª opção de graduação e 22.586 (38%) para a 2ª opção de curso, conforme indicado pelos candidatos no ato de suas inscrições. A oferta nesta edição do Sisu totalizou 65.932 vagas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil