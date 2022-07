Rio Branco consegue empate no Ceará e vai decidir vaga em casa pela Série D

Os dançarinos de Break do Acre Bruno Alves, 30, e John Barbosa, 25, lutam contra o tempo e a falta de grana para realizar um sonho. Sem dinheiro para custear as despesas, os dois resolveram criar uma campanha e pedir ajuda para conseguirem participar do Red Bull BC One Camp, que acontece de 29 a 31 de julho, em São Paulo.

O evento contará com representantes de todo o país e vai selecionar os melhores para participar do campeonato mundial que acontece em novembro em Nova York, nos Estados Unidos.

Os dois dançarinos são da região da Baixada da Sobral. Bruno conta como iniciou na dança. “Meu primeiro contato com Break e as danças urbanas de rua foi com os meus 15 anos, onde eu assistia filmes de dança, eu me reunia com a minha galera e a gente tentava fazer praticar tentar fazer executar os passos. Depois, quando a gente começou a assistir os DVDs de dança, começamos a praticar e rapidamente já estava fluindo os passos nos movimentos”, conta Bruno.

John conta o que a dança significa em sua vida. “Para mim, a dança é liberdade de expressão, sentimentos, me leva a lugares incríveis. É inexplicável a emoção de ser pessoa e outra com a dança. Queremos levar o Acre para o campeonato mundial”.

Quem tiver interesse em ajudar, o Pix é o CPF é 605.911.463-63 em nome de Bruno Alves da Silva. Quem tiver mais interesse em conhecer a história dos amigos dançarinos, pode entrar em contato pelo número 68 9 9930-7676.