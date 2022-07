Por causa do surto de Covid, prefeitura suspende férias e licenças de servidores da saúde

O ex-deputado estadual Luiz Calixto usou as redes sociais nesta quinta-feira, 21, para criticar a provável pré-candidatura do ex-senador Jorge Viana (PT) ao governo do Estado do Acre e defender a atual gestão do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Calixto lembrou que o PT passou 20 anos “pintando e bordando no Acre”. Segundo ele, as gestões eram marcadas por controlar a imprensa, além de manter empresários “covardes” no cabresto.

De acordo com o raciocínio do servidor público, as facções são oriundas da falta de políticas públicas. “Os faccionados de hoje, por exemplo, eram crianças excluídas da época”, declarou.

Luiz destacou ainda o fracasso da Florestania e a falência da construção civil. Além disso, o apoiador do governo disse que os problemas do Acre não podem ser colocados na conta de Gladson. “A florestania não passou de um delírio e não há uma empresa sequer de construção civil que tenha sobrevivido. Todas estão mais quebradas que arroz de terceira.Sem contar o endividamento astronômico de recursos aplicados em investimentos sem retorno. Hoje, o PT quer cobrar de Gladson Cameli, após três anos e meio de mandato, com dois destes em meio a maior pandemia sanitária, soluções de problemas que foram mascarados durante duas décadas”, mencionou.

Calixto encerrou enfileirando alguns dos maiores escândalos de corrupção do Estado. “Para falar dos escândalos petistas de desvio de cimento na BR-364, de superfaturamento na compra de boca de lobo e da CPI dos Medicamentos, melhor pessoa não há: o ex-deputado César Messias, dirigente do PSB, que figura agora como virtual candidato a vice-governador de Jorge Viana”, finalizou.