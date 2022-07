Homem teria morrido afogado após errar caminho de balsa

Na noite deste domingo, 24, um homem identificado como José Sirnônimo teria morrido afogado no Rio Juruá depois de tentar fazer a travessia do manancial em uma caminhonete no lugar errado para acessar a balsa. A embriaguez pode ter sido a causa do acidente.

As informações de testemunhas são de que ele estava em uma caminhonete com outros dois homens em Rodrigues Alves e voltava para Cruzeiro do Sul, mas teria pego o acesso errado à balsa de travessia e o veículo caiu na água. Os outros dois ocupantes saíram e foram levados pelo Samu para o hospital sem gravidade, já Sirnômio não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros.

O subcomandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Farias, disse ter recebido a informação de que o condutor e os passageiros do veículo haviam consumido bebida alcoólica antes do acidente.

“Testemunhas nos informaram do consumo sim de bebida alcoólica entre os ocupantes do carro. Até agora não achamos o condutor nem corpo e o carro segue dentro d’água”, citou o sub comandante às 23 horas deste domingo.

O comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente Belo, diz ter recebido também informações de que as vítimas do acidente haviam consumido bebida alcoólica durante as festividades de aniversário de Rodrigues Alves.

Em um vídeo é possível ouvir os pedidos de socorro dos homens que saíram do carro logo após o acidente. Um deles diz estar com o braço quebrado e pede ajuda. Eles afirmam que o condutor não está dentro do carro.

