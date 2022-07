Com Alan Rick fora da disputa, Jenilson Leite pode concorrer vaga no Senado nas eleições 2022

Por causa do aumento dos casos de Covid-19 e por orientação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, o governo publicou decreto no Diário Oficial desta segunda-feira, 25, determinando a obrigatoriedade do uso de máscaras em instituições de ensino e estabelecimentos de saúde, sejam públicos ou privados.

De acordo com o decreto, apenas crianças com menos de cinco anos de idade, pessoas diagnosticadas com transtornos psicossociais e a pessoas dispensadas do uso de máscara conforme prescrição médica estão liberadas da determinação.

Uma outra decisão do governo é exigir a partir de agora a comprovação de vacinação, além do uso de máscaras, em eventos sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 300 (trezentas) pessoas.

É considerado esquema vacinal completo uma dose de imunizante contra o vírus SARS-CoV-2 para crianças com idade entre cinco e onze anos, duas doses de imunizante contra o vírus SARS-CoV-2 para adolescentes com idade entre doze e dezessete anos e três doses de imunizante contra o vírus SARS-CoV-2 para pessoas com idade superior a dezoito anos. Quem não tiver o esquema completo de vacinação, vai ter que apresentar resultado negativo de teste antígeno para COVID-19 realizado nas vinte e quatro horas anteriores ao evento.