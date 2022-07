Cerca de 12 mil pessoas participaram de festival em Mâncio Lima e consumiram mais de 2 mil litros de caiçuma

Os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate à Endemias de Mâncio Lima vão receber o novo piso salarial nacional das categorias neste pagamento de julho retroativo a maio. O reajuste é de 45% no salário.

O anúncio foi feito pelo prefeito Isaac Lima na manhã desta sexta-feira, 22, na Casa de Cultura Márcia Alencar, no evento de entrega de Tabletes aos Agende de Saúde.

“Conceder o ajuste a esses servidores é uma forma de reconhecer o trabalho e dedicação destes profissionais. São profissionais que fazem um trabalho importante e de resultados a exemplo da redução dos casos de malária em nossa em mais de 80% que só foi possível graças ao empenho e dedicação de cada um. Ficamos contentes com essa valorização e queremos que o trabalho siga sendo feito com excelência”, citou.

A medida cumpre determinação da Emenda à Constituição 120/2022, aprovada pelo Congresso no dia 05 de maio, que trata de reajuste no piso das duas categorias em todo o país. A prefeitura equipara o salário desses trabalhadores que passa a ser de R$ 2.424,00. A Lei Municipal nº 487, que atualizou o Plano de Cargos Carreira e Remuneração – PCCR, já prevê em seu Artigo 28 a garantia do piso nacional a estes servidores do Grupo 5.

Mâncio Lima conta com 49 ACS’S e 18 ACE’s. Os Agentes Comunitários de Saúde atuam na promoção da saúde e na prevenção de doenças por meio de visitas domiciliares e acompanhamento de saúde de usuários do SUS. Estes servidores fazem a conexão da comunidade com os serviços de saúde.

O Agente Comunitário de Endemia, Elivalter Oliveira de Almeida agradeceu pelo novo ganho.

“Com este salário, igual ao Piso Nacional, teremos mais ânimo e gás para o trabalho. Esta notícia chegou em boa hora para todos nós que estamos no dia a dia visitando as famílias, identificando onde há casos de malárias, criadouros para continuar no combate a esta doença que já afetou muito nossa população”, destacou

Os Agentes de Combate a Endemias, ligados à Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, trabalham em contato direto com a população por meio do desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde, além de medidas de controle. Atuam diretamente nas iniciativas contra o mosquito da dengue e o mosquito transmissor da malária.

“A categoria está muito feliz com esta notícia e, esse novo salário é muito bem vindo neste momento em que a inflação torna os produtos de primeira necessidade mais caros”, destacou Maico Rodrigues dos Santos ACS e representante do Sindicato dos ACS e ACE’s da Regional do Juruá.

As demais categorias de servidores municipais já tiveram, no início do ano, seus salários reajustados em mais de 30% e o PCCR reformulado e aprovado. A atual gestão tem procurado manter um diálogo permanente com os servidores afim de garantir melhorias salariais, capacitações e modernização dos espaços físicos e serviços ofertados.

Carreta do Hospital do Amor

A carreta do Hospital de Amor atenderá mulheres de Mâncio Lima até o dia 28 de julho. A estrutura, que conta com consultório climatizado e equipado para realização de exames de PCCU e mamografia, atende por dia 60 mulheres.

” Este é um esforço conjunto, de várias mãos e estamos alegres pelo Hospital de Amor está conosco mais uma vez cuidando de pessoas, trazendo atendimento humanizado e específico. O Hospital é uma instituição que tem um diferencial muito grande no atendimento à mulher”, destacou a vice prefeita, Ângela Valente.

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, agradeceu pela ação, que mais uma vez oportuniza exames importantes na prevenção de doenças sem grandes deslocamentos para as mulheres muitas vindas de comunidades rurais e ribeirinhas.

Após a coleta, os exames são enviados pra análise em Rio Branco e posteriormente, devolvidos para a Secretária Municipal de Saúde.