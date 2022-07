Boletim não registra novos casos e óbitos por Covid-19 neste sábado

Nesta sexta-feira (22) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou indicadores da PNAD Contínua que possibilitam compreender a distribuição da população residente no Acre por sexo, grupos de idade, cor ou raça e condição no domicílio, bem como as diferenças regionais relativas a esses indicadores e a evolução das características da população, analisadas no período de 2012 a 2021, que abrange os anos inicial e final da série histórica da pesquisa.

A população residente, no Acre, foi estimada em 878 mil pessoas em 2020 e em 890 mil pessoas em 2021. Em 2012, início da série histórica da pesquisa, foram estimadas 777 mil pessoas no Estado, o que representa um aumento populacional de 14,5%, no período.

Entre 2012 e 2021, as regiões Centro-Oeste (13,0%) e Norte (12,9%) apresentaram os maiores aumentos populacionais, contudo mantiveram as menores participações na população total (7,8% e 8,7%, respectivamente).