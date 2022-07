Motociclista tem perna decepada em acidente no Vila Ivonete

O motociclista Leônidas Paiva da Silva, de 50 anos, ficou gravemente ferido na noite desta quinta-feira, 21, após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Leônidas trafegava em sua motocicleta modelo Yamaha Lander XTZ 250, de cor preta e placa NZV-4694, no sentido centro-bairro, quando se distraiu ao olhar para trás e colidiu na lateral de uma carretinha acoplada no veículo modelo Renault Clio de cor preta, placa JXS-5969 que estava estacionado na avenida.

Com o impacto, o motociclista teve a perna decepada na região do joelho e a moto foi parar do outro lado da pista.

O motorista do carro permaneceu no local e acionou a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado 01 devido a gravidade da lesão do paciente. Leônidas foi encaminhado em estado de saúde gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A motocicleta foi removida por um guincho e o veículo havia restrição no uso da carretinha.