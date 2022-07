Governo do Acre contrata empresa para fazer 10 maquetes por mais de R$ 700 mil

A homologação de um pregão presencial publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) no Diário Oficial chamou a atenção pelos valores. O governo vai pagar à uma empresa do interior de São Paulo mais de R$ 700 mil por 10 maquetes de obras. De acordo com a publicação, são duas maquetes físicas das obras do Complexo Viário da Avenida Ceará, Calçadão Raimundo Escócio, Casa Acreana – Loteamento Irineu Serra, Parque Coração Verde e Orla do Quinze. Cada uma das maquetes varia o preço unitário entre R$ 54,3 mil até 94,5 mil, totalizando R$ 705,4 mil.

A empresa vencedora do pregão eletrônico tem sede em Perdizes, São Paulo. O ac24horas conversou com um profissional local que trabalha com o serviço de produção de maquetes que afirmou que o valor poderia ser até 40% menor, ou seja, o governo poderia economizar mais de R$ 280 mil.

O ac24horas procurou o governo, que se posicionou por meio de uma nota afirmando que o Sistema de Registro de Preços utilizado tem por objetivo registrar os preços de fornecedores para compras futuras do poder público. Diz ainda que o grande diferencial dessa modalidade é que a administração não é obrigada a contratar, adquirindo bens ou serviços. Foram cadastradas 10 maquetes a serem utilizadas, quando do interesse da administração, na divulgação das grandes obras que terão impacto direto na população beneficiada.

O governo diz ainda que foram buscadas empresas no Acre nos estados vizinhos que fizessem este tipo de serviço, “infelizmente, as empresas que possuíam a expertise necessária para o desenvolvimento do objeto com a qualidade exigida e o prazo estipulado, são de fora do estado e o custo ofertado inclui, além da mão de obra qualificada e do material indicado incidem custos de frete e mobilização”, diz a nota.