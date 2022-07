Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega reconstrução de escola na Vila Lagoinha

Tem início início nesta quinta-feira, 21, a programação de 30 anos de emancipação política do município de Rodrigues Alves, que prossegue até o dia 28 com inaugurações, assinaturas de Ordens de Serviço de obras e a realização de uma assembleia da Associação dos Municípios do Acre- AMAC.

Nesta quinta, além de ato cívico do hasteamento das bandeiras, apresentação da guarda mirim, banda do 61° BIS e fanfarra municipal, há a Missa de abertura da semana cultural na praça Antônio Guilherme, a partir das 19h30.

Na sexta-feira, 22, o prefeito Jailson Amorim assina Ordem de Serviço de construção das quadras poliesportivas das comunidades São Jerônimo e Torre da Lua, às 11h, e em seguida entrega caminhões na Comunidade São Jerônimo. À noite na Praça Antônio Guilherme, terá carnaval fora de época com os cantores João Paulo, Vanete Lima, Bruno Barros e banda, além da escolha da Miss Festival da Banana.

No sábado, 23, a programação inclui Corrida de Bajolas às 9h, com chegada na Balsa, corrida de motocross às 15h na estrada de acesso à balsa. À noite na praça Antônio Guilherme será a vez do Show gospel com o cantor Klev Soares, que é ex-vocalista da banda Quatro por Um, do Rio de Janeiro, e pregação com o pastor Jayro Kaillo, de Guaporé, no Rio Grande do Norte.

No domingo, 24, a festa começará com uma Cavalgada às 08h, com saída da fazenda do Cardoso e chegada no Parque Municipal. Às 10 horas haverá uma corrida de cavalos na Estrada da Comunidade Profeta. Som ao vivo no parque municipal com Banda Forró Delirius e Baile e Concurso Miss e Mister Terceira Idade serão realizadas na Quadra da praça Antônio Guilherme, às 21 horas.

Para a próxima segunda-feira, 25, está marcada a inauguração da Calçada e quadra da comunidade Nova Cintra com torneios masculino e feminino a partir das 8 horas. Em seguida será a vez da inauguração da Escola da comunidade Pucallpa e a 1ª rodada do Quadrangular de seleções master no Estádio Municipal Pedro Santana, além da 1ª rodada do Quadrangular de seleções principais. Também haverá a primeira noite de Rodeio da festa de aniversário.

Na terça, 26, será a vez dos Torneio de Dominó, Sinuca e Baralho, às 08h na Quadra poliesportiva da Praça Antônio Guilherme. No mesmo dia o prefeito Jailson Amorim assinará ordem de serviço da construção da quadra poliesportiva da comunidade Profeta e será a 2° noite de rodeio.

Já na quarta-feira, 27, será a vez das provas de atletismo e ciclismo de rua, às 08h, com chegada na quadra do bairro Dário Pereira. Em seguida será inaugurada a quadra do bairro Dário Pereira e será a última noite de rodeio com a escolha da Rainha do Rodeio, as 21h na Arena de Rodeio.

Na quinta feira, 28, o aniversário de 30 anos do município será iniciado com a Assembleia da AMAC no auditório da escola Francisco Braga de Souza com prefeitos acreanos, às 09h. Depois haverá a reinauguração do Parque Municipal. A programação inclui ainda

apresentação da banda do 61° BIS, Guarda Mirim, execução dos hinos nacional e municipal, desfile das escolas municipais e estaduais, secretarias, coordenações e sociedade civil na Avenida Presidente Vargas, as 17:30h.

A partir das 23h haverá shows com apresentação do grupo de dança hit dance, Banda Forró Delirius, cantor Thiago Jhonathan,

Banda Trio Furacão e Banda Forro Delirius.