Os fatos, os políticos e a imprensa

Todos os dias, faça chuva faça sol, a imprensa noticia o vai e vem dos políticos, a gangorra, o sobe desce. Em uma linguagem bem provinciana é como “couro de joelho”, estica e encolhe o tempo todo. Na verdade, os políticos conseguiram mudar a maneira da imprensa noticiar os fatos produzidos pelo poder.

Seis horas da manhã é de um jeito; as nove de outro; ao meio-dia (sem pausa para descanso) a conversa já mudou completamente; quando chega tarde e noite ninguém sabe o que será na manhã seguinte porque tudo o que foi dito durante todo o dia virou fumaça. Conversa de caramunham. Até hoje, por exemplo, ninguém sabe de verdade se o Jorge Viana é candidato a governador ou senador. E a Márcia, é ou não a vice de Gladson. E o deputado Jenilson Leite, vai para onde mesmo? A política é um jogo de mentiras.

A imprensa fica como o gato rodando correndo atrás do próprio rabo. “Os políticos, são assim mesmo”, diz uma eleitora na fila da UPA. Já outra responde: “eles mentem o tempo todo”. Por sua vez, os políticos cacetam a imprensa. Do Lula ao Bolsonaro. A exceção foi a Dilma Rousseff que disse que, “prefiro o barulho da imprensa ao silêncio das ditaturas”. Na verdade, os políticos vivem um caso de amor e ódio com a imprensa. Precisam dela o tempo todo para divulgar suas ações e esconder suas estripulias. No entanto, querem silenciá-la e destruí-la. O consolo é que sempre foi assim. Que o diga, a Globo lixo!

“A imprensa separa o joio do trigo. E publica o joio”. (Adlai Stevenson)

. Agora vai, o dia cinco de agosto está chegando, último dia para a realização das convenções.

. O povo vai saber definitivamente quem é quem no jogo do bicho.

. E agora José, com a decisão da Jéssica de disputar o Senado, o senhor Jorge Viana vai para o governo ou Senado.

. Há quem diga que o jogo virou definitivamente:

. É governo mesmo!

. Ó dúvida cruel!

. O que queres tu, Cesário Braga?!

. Na verdade, muitos estão ávidos para voltar aos seus postos no poder, porém, a coisa não funciona bem assim.

. O governador Gladson Cameli sempre sorridente!

. Bar do Vaz trazendo Márcio Bittar na sexta feira, fique ligado!

. Tá ligado?!

. O senador Sérgio Petecão disse afirmou:

. A entrada do Jorge Viana na disputa pelo Palácio Rio Brando não muda nada…

. Olha que muda senador!

. A propósito, o professor Coelho é sempre muito eficiente na organização, no que faz.

. Tudo o que você ouvir hoje sobre política não vale nada para amanhã!

. Bom dia!