Saúde de Rio Branco diz que pais são obrigados a vacinar filhos de 3 a 5 anos

A prefeitura de Rio Branco anunciou na manhã desta quarta-feira, 20, que a partir desta quinta o município começa a vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19.

De acordo com o Secretário de Saúde em Exercício, Jonathan Santiago, todas as unidades de saúde da capital acreana estarão com a vacina disponível para imunizar as crianças e no sábado, o município está ampliando de 4 para 6 as unidades que irão ficar abertas. “Durante toda a semana, as unidades estão abertas para receber as crianças até às 16 horas, exceto a Maria Barroso que continua exclusiva para atendimento dos casos de Covid-19. No sábado, estamos ampliando de 4 para 6 o número de unidades que irão funcionar até às 13 horas. São elas: Hidalgo de Lima, Vila Ivonete, Cláudio Vitorino, Roney Meireles, Eduardo Assmar e São Francisco”, disse.

Santiago afirmou que os pais ou responsáveis são obrigados por lei a levar às crianças para serem vacinadas. “Conforme a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os responsáveis são obrigados a manter em dia a vacinação das crianças. Mesmo que você enquanto adulto não acredite na vacina, leve as crianças por uma imposição legal. Estamos fazendo a nossa parte”, explicou.

A orientação da saúde é que os pais não esqueçam a carteira de vacinação das crianças.

Outro anúncio feito pela prefeitura é a diminuição da faixa etária de quem pode tomar a quarta dose, que cai agora para 18 anos. Na próxima sexta-feira, 22, o município realiza uma campanha noturna na Praça da Revolução. “Vamos ofertar esse serviço na sexta, sábado e domingo de 18 às 22 horas para que as pessoas procurem se imunizar. A vacina é muito importante e vale lembrar que vem aí a Expoacre, onde vai ser cobrado o comprovante de vacinação. A campanha à noite proporciona a quem trabalha de dia poder se vacinar”, afirma Santiago.