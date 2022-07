Petecão recebe propostas de representantes da cultura, esporte e juventude para o plano de governo

A noite desta terça-feira foi movimentada no comitê do pré-candidato ao governo Sérgio Petecão (PSD), que esteve reunido com representantes de vários segmentos sociais para receber contribuições ao plano de governo que está sendo elaborado pela equipe técnica do pré-candidato.

Em reunião com representantes do movimento cultural do Acre, foram levantados vários temas que poderão se tornar políticas públicas de fomento à cultura, esporte e lazer. A principal proposta apresentada foi a criação de uma Secretaria Estadual de Cultura, com orçamento próprio e autonomia para direcionar investimentos ao setor.

“Temos a necessidade de implantar o nosso plano estadual de cultura, que só existe no papel. Esse plano contempla todas as diretrizes da política de incentivo à cultura, desde a revitalização e manutenção dos espaços, passando pelo financiamento de projetos e o estímulo à produção cultural, mas para isso é necessário um órgão com autonomia, com orçamento próprio, com poder de executar essas ações”, explica Lenine Alencar que, há várias décadas, atua no movimento cultural do Acre.

Também estiveram presentes à reunião, os representantes da área do esporte e lazer que defendem mais ações de governo nesta área. Uma das propostas lançadas foi exigir mais critérios técnicos na escolha dos gestores públicos que, eventualmente, serão indicados para coordenar essas políticas. “Queremos que mais pessoas competentes estejam nessas áreas, pessoas que saibam o que estão fazendo e conheçam o setor cultural”, enfatiza Aurimar Aragão, que é ligado ao movimento de quadrilhas juninas.

Petecão também se reuniu com dezenas de jovens de várias regiões da cidade, que puderam manifestar os anseios da juventude com relação ao que esperam de um eventual governo dele. As maiores preocupações dessa faixa etária da população estão relacionadas à formação profissional e oportunidades de emprego.

“Esse é o grande desafio do próximo governo: dar condições para que esses jovens tenham perspectivas de futuro no Acre, que eles possam sonhar com um futuro digno”, explica Rebeca de Paula, uma das técnicas que trabalham na elaboração do plano de governo de Petecão.

Diante de tantas contribuições legítimas da sociedade para o plano de governo do pré-candidato, Petecão destacou a satisfação de poder elaborar um documento que esteja em total consonância com os anseios da população. “ Isso nos motiva ainda mais, e mostra que estamos no caminho certo, ouvindo a população e colocando em nosso plano de governo aquelas prioridades que, de fato, vão melhorar a vida das pessoas”, concluiu.

A chapa de Petecão, que deverá disputar o governo, foi a primeira a ser definida na disputa das eleições deste ano, que tem a deputada federal Vanda Milani (Pros) como pré-candidata a senadora e o advogado Tota Filho (PSD) como pré-candidato a vice-governador. A convenção que vai homologar as chapas que integram a coligação “Com a força do povo” ocorre no próximo sábado, dia 23, às 17h, no ginásio do Sesc Bosque.