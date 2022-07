Mais de mil cursos de qualificação profissional são ofertados no Projeto Capacita

A Faculdade Unama está com inscrições abertas até a sexta-feira, 22, para mais de mil vagas em 10 cursos gratuitos de qualificação profissional.

A iniciativa faz parte do Projeto Capacita, realizado no período de férias com aulas rápidas e garantia de certificados, nas áreas da saúde, exatas, humanas e tecnológicas.

As inscrições podem ser feitas através do site extensão.unama.br ou via telefone, pelo contato (68) 99812-0220.

Com carga horária de aproximadamente 2 horas, que podem ser feitos tanto presencial quanto no sistema híbrido e remoto, os cursos oferecidos são: