Governo publica resultado de exame médico e convoca aprovados do concurso do ISE

Em comemoração ao dia mundial do Rock, a Tribo do Vinil realizará neste sábado, 16, o “Luau Rock Fest”, na Associação da Caixa Econômica Federal, próximo ao estádio Florestão.

O evento reúne os maiores clássicos do rock e conta com apresentação de Adonay Brasil, com os sucessos de Charlie Brown Jr. e Mário Portuga, relembrando as décadas de 70, 80 e 90.

Com geleira liberada, a festa começa às 21h e termina as 03h da manhã. Os participantes poderão concorrer ao sorteio de um violão, cervejas e ganhar blusas das bandas que marcaram a história mundial com o estilo musical.

“Estamos levantando esta bandeira, promovendo a cultura do Rock, levando para as pessoas que gostam e para aquelas que ainda não conhecem. O Luau é uma novidade e futuramente queremos realizar eventos maiores, com mais bandas e feiras”, disse Edielton Muniz, baixista da Tribo do Vinil.

As vendas estão no segundo lote, para mais informações e compra do ingresso, basta entrar em contato no telefone (68) 99931-8667.