Governo deve retificar edital da Sesacre para inclusão de novas categorias no certame público

Depois dos Representantes de biomedicina, saúde coletiva e odontologia, técnicos de enfermagem e dentistas realizarem pressão pela inclusão das categorias no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o governador Gladson Cameli) Progressistas) garantiu que fará a solicitação para que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) realize a retificação do edital.

O pedido do chefe do executivo acreano ocorreu nesta quarta-feira, 20, ao lado do deputado estadual Gerlen Diniz (Progressistas). “Para que possamos abrir para todas as áreas do sistema de saúde do Estado”, declarou.

Recentemente, na Assembleia Legislativa, as categorias apresentaram as reivindicações aos deputados, ao procurador-geral do estado, Marcos Mota, secretário de Planejamento e Gestão em exercício, Luiz Victor Diniz e João Vitor Toledo, representante da Sesacre.

