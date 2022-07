Servidores têm salário de julho e 1ª parcela do 13° antecipados no Acre

A seca no Vale do Rio Acre intensifica-se neste mês de julho mas em Rio Branco o fenômeno dá sinais de alerta. Segundo o boletim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Povos Indígenas (Semapi) o acumulado de chuva em Rio Branco é o menor do Vale do Rio Acre: em julho, choveu na capital apenas 0,20 milímetros até ontem, 18 de julho.

Na nascente do Rio Acre, em Aldeia dos Patos, choveu 22,80 milímetros. Assis Brasil choveu 7 mm; Brasiléia, 35,60mm; Xapuri, 12,40mm; Igarapé Espalha, 14mm; e Porto Acre, 6,20mm.

Nenhuma outra região do Acre monitorada pela Semapi registrou tão pouca chuva quanto a plataforma instalada na capital do Estado. Para efeito de comparação, a estação de Mâncio Lima, no Vale do Juruá, informa acumulado de chuvas em julho superior 103 milímetros.

No período de 18 a 24 de julho o prognóstico do satélite utilizado pela Semapi há previsão de chuva com volume acumulado na semana de 5 mm até 20 mm em pontos isolados na região do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus e Alto Acre, com indicativo de anomalia negativa, onde as chuvas deverão estar abaixo do esperado para o período em todo o estado do Acre.