PSB marca convenção para o dia 5 de agosto e coloca pressão para definição do PT

Em resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, uma representação assinada por 43 integrantes do Ministério Público Federal que atuam como procuradores dos direitos do cidadão foi endereçada Procuradoria-Geral Eleitoral, comandada por Augusto Aras.

Bolsonaro fez os ataques durante apresentação para embaixadores no Palácio da Alvorada nesta segunda (18). Os procuradores querem que Aras acione o presidente da República.

O procurador dos Direitos do Cidadão do MPF no Acre, Lucas Almeida, assina o documento. “Em seu pronunciamento, o Presidente da República atacou explicitamente o sistema eleitoral brasileiro, proferindo inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira, em clara campanha de desinformação, o que semeia a desconfiança em instituições públicas democráticas, bem como na imprensa livre”, diz a representação, que contesta cada ponto abordado por Bolsonaro no encontro com os embaixadores.