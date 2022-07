Fundhacre convoca pacientes que desejam fazer vasectomia

O governo do Estado informou as medidas de segurança e de enfrentamento à Covid-19 adotadas para os nove dias de Expoacre.

A expectativa de público está entre 10 a 30 mil pessoas por dia, com concentração maior nos dias de show, sendo que 226 agentes da segurança pública estarão atuando no evento.

Para a Cavalgada, que acontece dia 30 e abre a Expoacre, a Segurança vai estar colocando um efetivo de 160 agentes, distribuídos entre policiais militares, civis, penais, bombeiros, equipes de trânsito e atendimento móvel de urgência (Samu).

A Cavalgada terá início às 7h30, com saída na Rua Cunha Matos e percorrendo a Via Chico Mendes. As comitivas dispersam na estrada do Amapá e quadriciclos e cavalos seguem até o estacionamento do Parque de Exposições.

Na feira, o efetivo aumenta, devido ao tamanho do Parque de Exposições e a quantidade de público. Serão 226 agentes.

Por motivo de segurança, também será proibida a venda de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro.

Medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, a exigência da apresentação de carteira de vacina, com o ciclo vacinal atualizado ou apresentação de exame com resultado negativo para a covid, realizado com 48h de antecedência, serão exigidos.