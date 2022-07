O poder não se entende, a oposição se assanha pelo governo e o mistério ronda a reta final

A SEMANA que se inicia abre o ciclo dos debates sobre as montagens de chapas para governador e senador, mas será na próxima semana a reta final para decisões importantes nas coligações do PP, do PT, União Brasil, e no PSB; que podem mudar quase que por completo o quadro atualmente projetado. É que, as convenções para o registro de candidaturas se encerram em 5 de agosto. Há muitas dúvidas na coligação do PP, se a Márcia Bittar (PL) será mesmo a candidata a vice-governadora na chapa do governador Gladson Cameli.

As versões sobre o desfecho são as mais variadas possíveis, e o grupo majoritário da coligação do poder continua acreditando na mudança na composição. O senador Márcio Bittar (UB), defende a manutenção da Márcia de vice. Há ainda a querela dentro do União Brasil entre o senador Márcio Bittar (União Brasil) e o deputado federal Alan Rick (União Brasil), sobre a candidatura ao Senado. O partido se reúne hoje para lavar a roupa suja.

A federação PT-PCdoB-PV está envolta num mistério sobre qual será o caminho da sua principal liderança, o ex-senador Jorge Viana (PT). Vai para senador ou governador? Na semana que findou, políticos no entorno do JV já davam sua candidatura ao Governo como o mais provável. E, no PSB fica a dúvida se o candidato ao governo, deputado Jenilson Leite, continuará com sua candidatura ao governo, se não tiver o apoio do bloco de esquerda comandado pelo PT. As duas próximas semanas vão definir por completo o quadro. E, enquanto seu lobo não vem, até vão perdurar as interrogações.

NUNCA IGUAL

E TANTA teoria da conspiração, boatos, versões para todos os gostos, que confesso não saber qual será o desfecho sobre a escolha do vice na chapa do Gladson.

CONFUSÃO DOS DIABOS

O QUE posso afirmar sobre o turbulento episódio, é que está uma confusão dos diabos nos bastidores políticos.

VOTOS SE CONQUISTA

A ex-prefeita e candidata a deputada federal, Socorro Neri, fez o certo ao não esperar pela ajuda de terceiros, e colocou em campo a sua campanha. É bem recebida nos bairros, porque ela foi sim uma boa prefeita.

BOM REFERENCIAL

A sua gestão na prefeitura é um bom referencial de pedir votos para a Câmara Federal. Além de que, ela leva uma vantagem de ser reconhecida nos bairros.

NÃO IMPORTA

NÃO sei se o Rômulo Grandidier vai para a Saúde, Educação, alguma assessoria, sei somente que onde estiver ganhará o governo do Gladson, pela competência na gestão e no trato político. Só o criticam os invejosos.

SEMPRE REGISTRO

QUANDO vejo alguém que vem de uma origem pobre, que lutou, venceu, e vai disputar uma eleição, sempre faço o registro. É o caso do candidato a deputado estadual, o Osvaldo – do “Quintal do Osvaldo”, que buscará uma vaga na ALEAC pelo Democracia Cristã.

MILAGRE DOS CONVERTIDOS

POLÍTICOS que não passam nem na frente dos templos evangélicos fora do período eleitoral, quando chega a eleição aparecem contritos, gritando nas Marcha para Jesus Aleluia! Aleluia! Ponha hipocrisia ao dobro nisso.

NÃO É GARANTIA DE ELEIÇÃO

ENGANO amador se apostar que o grupo evangélico vota cerrado nos candidatos da denominação, se tem um voto mais quebrado que arroz de terceira, é este.

FECHADO EM COPAS

O GOVERNADOR Gladson Cameli se fechou em copas sobre a boataria que corre nos bastidores sobre a indicação da Márcia Bittar (PL), como a sua vice. Está como curió em muda, não dá um pio.

CLIMA DE MISTÉRIO

A posição só reforça o clima de mistério sobre o vice.

HIPÓTESE ÚNICA

O PREFEITO Tião Bocalom me disse ontem que não joga com outra hipótese que não seja a da vitória do senador Petecão (PSD) ao governo, e descarta qualquer conversa com o Gladson seja no primeiro ou segundo turno.

CONFRONTO DESGASTANTE

NA ELEIÇÃO para a PMRB houve um conflito muito desgastante entre Tião Bocalom e o governador Gladson, que não apoiou a sua candidatura a prefeito. E, isso o Bocalom não esquece e sempre rememora.

SOPRAM PARA O GOVERNO

PELO que ouvi ontem de lideranças do PT, os ventos sopram no sentido do ex-senador Jorge Viana (PT) vir a ser candidato a governador. Mas o mistério não será desfeito ainda nesta semana, só na próxima; quando se entrará na reta final das convenções regionais.

LEMBROU QUE ESTAVA CERTO

GUARDANDO um ar enigmático, mas se mostrando mais suscetível à tese da disputa do governo, Jorge Viana (PT) disse ontem ao BLOG, que estava certo ao retardar a sua decisão, e o fará até à véspera da convenção, no dia 30.

NOME DE BRASILÉIA

FALTOU na relação da última coluna sobre candidaturas do PP para a Câmara Federal, o nome do médico Edson Braga (PP), com reduto principal em Brasiléia.

CONVERSAS ABERTAS

DIRIGENTES do MDB no Juruá – com a quase certa candidatura da Jéssica Sales (MDB) ao Senado – conversam para ter o Sargento Adonis de candidato a deputado federal. Ele foi bem votado a prefeito de CZS.

SEM PACTO

NÃO será preciso nem um pacto oficial para se ter certeza de que, no segundo turno toda a oposição estará unida para tentar derrotar o governador Gladson. Não há dúvida na oposição do Gladson no segundo turno.

ESPAÇO PARA AS MULHERES

Meire Serafim (União Brasil), Keiliane Cordeiro (REPUBLICANOS), Charlene Lima (PL), Antônia Lúcia (REPUBLICANOS), Socorro Neri (PP), Lene Petecão (PSD), Dra. Suelen (PSD), Jesuíta Arruda (PSD), Rosana Nascimento (PSD), Nazaré Araújo (PT), Perpétua Almeida (PCdoB), Lana Vaz (PSDB), Mirla Miranda (União Brasil), são nomes de mulheres com densidade disputando vagas na Câmara Federal, nesta eleição.

FAZ PARTE DA POLÍTICA

QUANDO um político muda de partido, não vejo como traição; na política, ninguém tem carreira fixa. A política sempre será uma arte de novos arranjos. E, assim será.

FRASE MARCANTE

“Você pode converter-se num arcanjo, num palhaço ou num criminoso…ninguém nota. Mas quando falta um botão na sua camisa todo mundo vê”. Rich Maria Remarque.