Muana Araújo é exonerada do cargo de Secretária Executiva Adjunta da Sesacre

A produção de café no Acre no Acre continua em crescimento e com novos municípios aumentando sua área de plantio. De acordo com os dados do Levantamento Sistematizado da Produção Agrícola do IBGE, Acrelândia continua sendo o maior produtor de café do Acre com praticamente metade das 1.100 hectares plantados no ano passado. Acrelândia é seguido por Brasileia e Manoel Urbano no tamanho da área cultivada.

A boa notícia é que produtores de outros municípios também começam a apostar na cultura do café em suas lavouras. O melhor exemplo é o município de Porto Acre. Apesar de uma produção pequena, a área plantada de café mais que dobrou se comparado os anos de 2020 e 2021. De acordo com o IBGE, a área de plantio no município no ano passado foi de 35 hectares. Com a maior experiência na produção, os cafeicultores de Porto Acre estão conseguindo produzir mais. Em um ano a produtividade das lavouras aumentou em mais de 200%. O melhor, de acordo com o presidente da Associação de Produtores Rurais do município, Abílio Caetano, é a venda garantida. “O mais difícil a gente tem que é o comprador. Toda a nossa produção temos vendido para uma fábrica de café aqui mesmo do Acre que não compra mais porque não temos para oferecer”, diz.

Mas nem tudo é alegria para os produtores, que reclamam da falta de assistência técnica e de um secador. “A prefeitura não tem fornecido nenhum tipo de assistência para gente. O que temos ainda é o escritório da Sepa no Humaitá que ajuda como pode. A nossa urgência agora é um secador de café que é muito importante para aumentar nossa produção”, afirma Abílio.

No município, atualmente, são cerca de 34 mil pés de café dividido em cerca de 12 produtores rurais.

Michelma Lima é agrônoma do governo do estado e especialista em café. “A tendência é cada vez mais de crescimento. No Acre as lavouras estão em transição de seminal para clonal, que são mais resistentes e aumentam a produtividade. O número de viveiros para produção de mudas também aumentou e atualmente temos aproximadamente 13 viveiros de mudas clonais de café, sendo 4 registrados no MAPA. O preço na safra iniciou de 750 reais a saca”, conta Michelma.

Edvan Maciel, secretário de Produção do Acre afirma que o café já é uma das principais culturas em importância para a economia rural do estado. “Tem crescido a cada ano e a tendência é crescer ainda mais. O governo está aplicando cerca de R$ 4 milhões para incentivar os produtores com insumos e principalmente assistência técnica pela Sepa e pela Emater”, afirma.