Manoel Urbano recebe edição do MP na Comunidade neste sábado

A Policia Civil já tem informações que podem levar ao homem que na semana passada chutou um cachorro, fazendo com que o animal fosse jogado à distância. Nesta segunda-feira, 18, representantes da entidade Patinha Carente irão ao Ministério Público do Estado do Acre exigir providências contra o acusado de espancar o animal.

O caso aconteceu na quarta-feira (13) na Unidade de Referência à Atenção Primária (URAP), localizada no bairro São Francisco, em Rio Branco. O homem saía da unidade de saúde e parecia nervoso quando chutou o animal com extrema violência, a ponto do mesmo sumir o alcance do celular da pessoa responsável e filmar a cena.

A lei 14.064/20 diz que maltratar animais é crime. O inciso 1º do artigo diz que “quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, podendo ser acrescida em um terço em caso de morte do animal.