Rio Branco tenta garantir o direito de decidir em casa próxima fase da Série D

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, prestigiou, na manhã deste sábado, 16, o lançamento do Anuário de Indicadores Prioritários de Violência e Criminalidade de 2012 a 2921, de iniciativa do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Após o ato, que acontece no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac) e foi conduzido pelo o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, o titular da Sejusp destacou a iniciativa do MPAC, apontando a relevância da consolidação dos dados da criminalidade como imprescindível para as tomadas de decisões no âmbito das forças de segurança.

“Uma ferramenta de valor ímpar, pois precedido de responsável estudo, por parte do Observatório de Análise Criminal, setor que integra o Núcleo de Apoio Técnico (NAT).

Na oportunidade, Paulo Cézar fez questão de enaltecer o trabalho desenvolvido pelo coordenador do Observatório de Análises Criminais do NAT, Aldo Colombo Júnior.

De acordo com o MPAC, o Anuário apresenta dados e informações sobre o comportamento da violência e da criminalidade no estado, a partir da exploração do conjunto de variáveis dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), das mortes violentas intencionais (MVI), dos homicídios dolosos consumados (HDC), das mortes decorrentes de intervenções policiais (MDIP), dos roubos, do sistema prisional, da violência juvenil, da violência contra a mulher, da atuação do crime organizado, da fronteira e dos suicídios.

Ainda no Teatro da Ufac, o titular da Secretaria de Segurança do Acre participou da palestra ministrada pelo doutor em Sociologia, Luís Flávio Sapori, que explanou sobre.

“A dinâmica da criminalidade violenta na sociedade brasileira: percalços de um processo descivilizador”, disse.