Homem aplica golpe do falso pix de R$ 18 mil e é preso em Cruzeiro do Sul

A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul divulgou nesta quinta-feira, 14, uma pesquisa que demonstra a inflação dos últimos seis meses no município, a comparação dos preços de 14 itens alimentícios no período e revela os itens que mais tiveram alta e baixa de janeiro a junho deste ano.

A inflação no período, segundo o levantamento, foi de 9%. Os maiores vilões dos preços foram a batata, com aumento de 66%, seguida do leite, com alta de 35, 5% , café com 26% de aumento e arroz com 22% de majoração. O óleo de cozinha aumentou em 17% valor.

A pesquisa analisou 14 itens da cesta básica em 5 dos maiores supermercados de Cruzeiro do Sul. O objetivo, segundo o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, é acompanhar os preços mensalmente para fazer comparação durante o ano e divulgar a evolução ou desaceleração dos mesmos. “Com esse acompanhamento se tem a ideia real e tabulada da inflação do período”, cita.

Os únicos itens que tiveram redução de preços foram a banana nanica com baixa de 28% e a manteiga, que caiu 85%. “Estamos tentando entender essa redução da manteiga, se houve falha na tomada de preço porque a diferença foi muito grande. Uma manteiga produzida em Rio Branco e vendida aqui mais barata que as demais, também pode ter causado essa redução”, avalia o presidente.