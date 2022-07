As chances de Gladson continuar governando…

Muito se fala que o governador Gladson Cameli está em maus lençóis quando se trata da sua reeleição. Principalmente porque os aliados de 2018 são a nova oposição. Entre eles Petecão, major Rocha, Mara Rocha, Flaviano Melo e Vanda Milani. O PT tenta se reerguer com Jorge Viana. Mas não é tão fácil quanto parece…

Gladson conta com o PROGRESSISTA, o PSDB, PDT, PL (do presidente Bolsonaro), Republicanos, União Brasil (do senador Márcio e deputado Alan Rick) e o Podemos, até onde se sabe. Além disso, é o governador, tem a máquina na mão. Todas as pesquisas feitas até agora lhe dão entre 39% e 43% de intenções de votos. Em Rio Branco, a capital, também lidera. Derrotá-lo não será como tirar pirulito da boca de criança.

As oposições trabalham para evitar que Gladson vença a eleição já no primeiro turno. O cenário só mudaria caso houvesse rejeição muito alta em relação ao vice de Gladson ou se o PT lançasse Jorge Viana para governador. Jorge permanecendo candidato ao Senado, Mara Rocha pode chegar ao 2º turno. Todavia, o senador Petecão está apenas começando a campanha e o deputado Jenilson Leite depende da boa vontade política do PT. Com todos os problemas que têm, Gladson ainda é forte candidato a continuar governando. O PT e demais adversários lutam contra essa possibilidade porque fortaleceria Bittar para o futuro.

“Aprendi a procurar a felicidade limitando os desejos, em vez de tentar satisfazê-los”. (John Stuart Mill)

. Explicando a problemática no PROGRESSISTA:

. Muita gente anda trocando alhos com bugalhos quando se trata de explicar o que, de fato, acontece dentro do PROGRESSISTA.

. A única coisa certa e verdadeira é a de que o governador Gladson Cameli lidera pesquisas com grande vantagem.

. A explicação em alguns conceitos simples da ex-presidenta Dilma para entender as questões de vice e Senado na chapa do PP.

_ Se você pega os 30% de 30%, ou seja, a metade dos 15% e aplicar na disputa de vice entre o grupo do senador Márcio Bittar, que indicou Márcia Bittar, e os que querem outro vice para Gladson você terá os 100% dos 30%.

. Isto porque a mulher do mosquito é a mosquita.

. Na verdade, se a Márcia for removida da chapa, Márcio Bittar pode tomar outra direção contrária ao vento.

. Nesse caso, alguém do PROGRESSISTA vai ter que estocar o vento.

. Tem explicação matemática também para a questão do Senado…

. Considerando que Gladson é o quadrado da hipotenusa, Mailza Gomes e Alan Rick são a soma dos quadrados dos catetos na chapa.

. Ou seja, a soma das votações de Alan Rick e Mailza Gomes terá como resultado os votos de Gladson Cameli.

. Márcia Bittar é x sendo y igual a zero!

. Falando sério, o governador Gladson Cameli está em Manaus…pensando!

. Portanto, pode vir bomba política por aí!

. Aguardemos!