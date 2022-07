Serralheiro recebe descarga elétrica e cai de andaime do 4° andar de prédio no Manoel Julião

O mercado de games está em ascensão no Brasil e tem movimentado um volume significativo de investimentos e gerado empregos. No Acre, esse segmento digital tem crescido e os gamers têm buscado parcerias para impulsionar cada vez mais esse negócio. Atentos a esse potencial e visando fomentar a atividade, a Federação das Indústrias do Estado (FIEAC) e o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), assinaram um termo de cooperação para apoiar projetos e iniciativas para o fomento de novas tecnologias e o mercado de jogos eletrônicos.

Já de início, a FIEAC e o governo, com apoio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), irão viabilizar um espaço para apresentação e competições de jogos eletrônicos durante a Expoacre 2022. “Queremos ajudar a disseminar essa tecnologia, principalmente voltada ao público jovem. Eles estarão em um espaço em que iremos apresentar também a proposta do Parque Tecnológico, tecnologia de realidade virtual e incrementar com os games, mostrando diversas atividades dentro desse tipo de negócio. A intenção é promover eventos de games, que é um nicho de negócios que está em alta, e realizar uma bela competição para divulgar mais esse segmento”, destaca titular da Seict, Assurbanípal Mesquita.

O presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, vê grande potencial no mercado de games e diz que a atividade precisa ser incentivada. “É algo que veio para ficar. O setor tem grande potencial, gera investimentos, emprego e entendo como importante ajudarmos de alguma forma para que esses jovens acreanos tenham sucesso nesse ramo digital que tem se mostrado tão promissor”, pontua o empresário.

Jardeson Lopes, mais conhecido como ‘Lopinho’, é CEO da Six Eight, Organização eSports do Acre. Ele prestigiou a assinatura do termo de cooperação entre FIEAC e SEICT, que aconteceu na tarde de quinta-feira, 14, na sede da Casa da Indústria, e agradeceu às instituições pelo apoio. “É um momento histórico. Isso irá fomentar realmente os jogos eletrônicos e mostrar que não é apenas uma diversão de celular e videogame, mas que é algo que vai além e podemos ter grandes profissionais nessa área”, comentou.

Akyra Yoshiga, estudante da Universidade Federal do Acre e presidente da eSports da Ufac, diz que o estande na Expoacre será voltado para o público infantil e adulto. “Além da divulgação, teremos um campeonato de Free Fire e outras atividades que trarão visibilidade para os jogos eletrônicos e para o estado”, ressaltou o jovem.

