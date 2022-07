Previsão aponta tempo quente com chances de chuvas rápidas neste sábado, no Acre

O Centro de Eventos de Feijó, que tem previsão de conclusão das obras e todos os serviços no início de agosto, terá como primeira festividade a 23° edição do Festival do Açaí, que acontecerá durante os dias 12 a 14 do mesmo mês.

Com mais de 500m de extensão, a construção do espaço cultural é idealizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e a prefeitura municipal, com a finalidade de garantir uma estrutura adequada e moderna para comportar grandes públicos nos festivais realizados na cidade.

Segundo Cirleudo Alencar, titular da Seinfra, o local possui investimento de R$ 3,5 milhões, oriundos de recursos próprios do Estado. A pista de eventos e palco já estão finalizados, além de estar sendo feito a drenagem da área.

Já para o prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, a realização do Festival do Açaí, iniciativa que valoriza a cultura do município, gerando empregos e renda para a população, é o pontapé para as demais principais festas que acontecerão no centro.

“É uma obra muito importante, com uma estrutura que tem portal de entrada, palco, restaurantes e estacionamento”, destacou.