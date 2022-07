Eleitorado cresce 7,44% em quatros anos no Acre, informa TRE

O eleitorado acreano cresceu 7,44% entre 2018 e 2022, segundo os dados atualizados nesta sexta-feira (15) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eram 547.680 nas eleições de 2018 e quatro anos depois já são 588.433 aptos a votar.

Esse grupo irá votar para deputado estadual e federal, senador e presidente da República em 2 de outubro deste ano nos 22 municípios acreanos.

O Acre possui 9 zonas eleitoras, 720 locais de votação e 2.280 seções eleitorais. Três em cada quatro eleitores já fizeram a identificação biométrica na Justiça Eleitoral. Ao todo, 118.151.926 serão identificados por meio das impressões digitais, o que corresponde a 75,51% do total. Outros 38.320.884 de brasileiros, ou 24,48%, ainda estão sem biometria.

Em relação aos anos anteriores o quantitativo subiu consideravelmente. Em 2018 eram 59,31% do eleitorado com a biometria completa, ante apenas 16,7% em 2014. Já no que diz respeito aos 5.570 municípios brasileiros, em 2022 são 4.510 cidades com biometria, um total de 80,97%. Há ainda 998 municípios híbridos (17,92%) e outros 62 sem biometria (1,11%). Dezoito estados brasileiros contam com a biometria em todos os municípios.

No Acre, 55.565 aptos a votar não fizeram a biometria. Eles representam 9,44% do total de eleitores que irão às urnas em 2022.