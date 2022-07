PSDB reinaugura sede e apresenta chapa majoritária de deputados

No início da noite desta sexta-feira, 15, foi realizado um encontro regional na sede do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB), com a presença do secretário-geral nacional da sigla, Sérgio Silva, e de dirigentes do Partido Cidadania, na qual, fará federação com o Ninho Tucano.

Durante a solenidade, o partido reinaugurou sua nova sede e também apresentou os nomes que irão compor as chapas de candidatos a deputado estadual e federal. Ao todo, serão 16 pré-candidatos a deputado estadual e 5 pré-candidatos a deputado federal pelo PSDB. Já pelo Cidadania, serão 8 pré-candidatos à Assembleia Legislativa e 4 pré-candidatos à Câmara Federal.

Dentre os nomes apresentados estão a ex-gestora do governo, Lana Vaz, Normando Sales, ex-secretário de Bocalom, o ex-deputado federal Sérgio Barros e o professor Minoru Kimpara – ambos, devem disputar vagas na Câmara Federal. Os nomes que devem compor a chapa de estadual são do empresário Rudilei Estrela, o deputado estadual Cadmiel Bonfim, além de uma incógnita, a possível candidatura à reeleição do deputado estadual Luiz Gonzaga.

O secretário-geral do PSDB, Sérgio Silva, fez calorosos elogios a direção estadual da sigla e do Partido Cidadania, que compõe a federação. “Estamos impressionados com a chapa de deputado federal no Acre. É o objetivo da executiva nacional ter uma bancada forte em Brasília”, declarou.

Em meio a festa do Ninho Tucano, a direção do PSDB, mais uma vez, oficializou seu apoio à reeleição do governador Gladson Cameli ao Palácio Rio Branco por mais 4 anos. “O PSDB é o partido que sempre esteve ao lado do Gladson, e não será diferente neste novo embate que estamos às portas, estamos preparados e determinados em defender este projeto que está dando um novo rumo ao Acre”, declarou Correinha.

O pré-candidato a deputado federal, ex-secretário de meio ambiente de Rio Branco, Normando Sales, fez agradecimentos a presença de

Sérgio Silva – liderança nacional do PSDB. Sales disse que tomou coragem para disputar as eleições deste ano – graças a convites pessoais do presidente da sigla, Correinha e do secretário do PSDB nacional, Sérgio Silva.