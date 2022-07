Polícias Federal e Militar deflagram Operação Hamurabi em Cruzeiro do Sul

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 15, decreto que institui o Dia Estadual do Tradutor/Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras/Português, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de outubro.

O decreto é uma homenagem póstuma dedicada à professora Patrícia Nunes Miranda de Mendonça, profissional intérprete que dedicou sua vida ao estudo e ao trabalho no Acre e diz ainda que a data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado e o Poder Executivo, através dos órgãos competentes, promoverá atividades de divulgação da valiosa contribuição profissional da professora Patrícia Nunes Miranda de Mendonça, como tradutora intérprete de libras em nosso Estado, bem como a realização de eventos com a finalidade de divulgar o trabalho desses meritórios profissionais e a importância deste canal de comunicação entre surdos e ouvinte.

O Projeto de Lei é de autoria do deputado Roberto Duarte (Republicanos).