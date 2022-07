Justiça obriga Zen a se retratar após acusar ex-secretário de roubo

Em um grande ato na sede do Partido Progressistas, em Rio Branco, nesta quinta-feira, 14, o governador Gladson Cameli e a comitiva da sigla, realizaram um gesto de agradecimento a festa feita pelo Partido Liberal (PL) na última quarta-feira,13, no auditório da Livraria Paim e, na ocasião, consolidaram a professora Márcia Bittar como vice de Gladson Cameli e ensaiam manter a senadora Mailza Gomes e o deputado federal Alan Rick (União Brasil), disputando a única vaga ao Senado da República.

O evento contou com a presença de diversas lideranças partidárias do Progressistas, União Brasil, Solidariedade

PL, Republicanos,PDT, Podemos, PSDB, Democracia Cristã, Patriotas e demais siglas.

Em seu discurso como presidente do Partido Progressistas no Acre, o chefe do executivo defendeu a união dos partidos em prol da governabilidade. “Quem muito quer, não tem nada. Peço a minha equipe de governo, devemos estar unidos”, declarou.

Cameli admitiu a possibilidade de antecipação da convenção partidária para o fim do mês de julho. “Não sei se será dia 28, dia 2, 5. Mas será feito o ato e conto com o apoio de vocês”.

Gladson mandou um recado aos demais partidos aliados que se ausentaram de declarar apoio ao governo. “Quem não veio agora, não venha na última semana da eleição”, avisou.

O senador Márcio Bittar voltou a rasgar elogios ao governador Gladson Cameli na recondução ao Palácio Rio Branco. “Em 2018 era melhor nome, agora, vamos juntos novamente”, ressaltou.

A pré-candidata a vice do governador Gladson Cameli, Márcia Bittar, deixou claro que vai ajudar o chefe do executivo na condução da gestão. “Nesse momento eu deixo o protagonismo de lado. Meu papel será de aconselhar o governador como uma mãe. Quero levar a palavra de Deus as famílias acreanas”, comentou.

O deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) relembrou a situação do governo, assumido pelo governador Gladson Cameli após 20 anos de gestão do PT. Na ocasião, o parlamentar defendeu o nome da professora Márcia Bittar como vice de Gladson e alertou para o risco de perda das eleições para a oposição. “Não podemos deixar eles ganharem o governo de novo”.

A senadora Mailza Gomes agradeceu o apoio dos partidos em torno da chapa majoritária montada por Gladson visando as eleições deste ano. No meio da solenidade a senadora pediu que Gladson esqueça as desavenças em prol do sucesso no pleito eleitoral. “Vamos caminhar juntos. Estou feliz por participar desse momento com você Gladson. Tenho certeza que faremos uma aliança forte, mas vamos vencer para lutar por todos vocês”, ressaltou.