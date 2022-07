Justiça Eleitoral diz que 52% dos quase 600 mil eleitores do Acre são mulheres

No Acre, 588.433 eleitores estão aptos a votar nas eleições de 2022. Segundo a atualização de dados divulgada nesta sexta-feira (15) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 52% são mulheres e a maioria está situada nas faixas etárias mais jovens.

São 89 eleitores com nome social aptos a votar em 2022 no Acre. A grande parte, 23,68%, tem o ensino médio completo.

No dia 2 de outubro, primeiro turno das Eleições 2022, 156.454.011 eleitoras e eleitores poderão comparecer às urnas para escolher os novos representantes políticos. Neste ano, estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador e deputado federal, deputado estadual ou distrital.

O eleitorado brasileiro está distribuído em 5.570 cidades – com a inclusão de Brasília e Fernando de Noronha – além de 181 cidades no exterior. A votação vai ocorrer em 496.512 mil seções eleitorais distribuídas em 2.637 mil zonas eleitorais.

Segundo as estatísticas da Justiça Eleitoral, houve um aumento de 6,21% do eleitorado desde as últimas eleições gerais do país, em 2018. Naquele pleito, o número de eleitoras e eleitores habilitados a votar era de 147.306.275 milhões.

Para 2022, amparados pela Resolução TSE n° 23.696/2022, 4.159.079 milhões de eleitores tiveram o cancelamento do título revertido para as eleições deste ano diante do contexto da pandemia de covid-19. Nos últimos quatro anos, o eleitorado no exterior também cresceu. Saltou de 500.727 mil em 2018 para 697.078 mil em 2022, o que representa um aumento de 39,21%. Esses 697 mil brasileiros correspondem a 0,45% do eleitorado total apto a votar neste ano.

O Cadastro Eleitoral de 2022 mostra que, mais uma vez, a maior parte do eleitorado brasileiro é composta por mulheres. Ao todo, são 82.373.164 milhões de eleitoras, o que equivale a 52,65% do total. Já os homens são 74.044.065 milhões, sendo 47,33%. Há ainda outros 36.782 mil votantes sem informação, num total de 0,02%.