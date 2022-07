ULisboa abre inscrições para bolsas de estudo em curso técnico on-line

A Universidade de Lisboa (ULisboa) está com inscrições abertas para a segunda edição do curso técnico on-line de Desenvolvimento de Negócios Digitais, realizado em parceria com o programa Santander Universidades. Estão sendo disponibilizadas bolsas de estudo 100% integrais com objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades neste segmento.

A iniciativa visa fazer com que os estudantes consigam ter a capacidade de desenvolver modelos de negócio tendo como referência os produtos e serviços digitais que estão cada vez mais presentes nas empresas de todos os segmentos e formatos. Além das bolsas do curso técnico os 30 melhores receberão uma capacitação avançada na área. As inscrições vão até o dia 10 de outubro site de Bolsas do Santander.

Segundo o edital, 50% das bolsas são destinadas a cidadãos portugueses, identificados pelo critério de nacionalidade. Outras 20% são destinadas aos trabalhadores do Santander, filhos de colaboradores e também para ex-funcionários que possuírem vínculo com a empresa até o final do ano de 2022. As 300 bolsas restantes serão destinadas ao público geral. Caso as 500 vagas destinadas aos portugueses não sejam todas preenchidas, as restantes irão ser disponibilizadas para ampla concorrência.

Para participar da seleção, é preciso ser maior de idade, ter conhecimento em português e inglês básico. Na primeira fase do processo seletivo, os candidatos passarão por um teste de raciocínio lógico que deverá acontecer no dia 14 de outubro e deverá ser respondido até o dia 21/10/2022. Os candidatos selecionados serão informados por e-mail.

Como funciona o programa de bolsas

O curso conta com duas fases de formação, sendo a primeira com mil bolsistas e com previsão de início em 14 de novembro de 2022. Esta etapa consiste em um MOOC – Massive Open Online Course que significa Curso Online Aberto Massivo em Transformação Digital – que será na plataforma MOOC do Técnico para os alunos e terá duração de 04 semanas e carga horária de 36h.

O curso acontecerá de forma fechada e assíncrona, no fim pretende-se que “os participantes possam identificar as principais competências digitais a considerar na transformação digital de uma organização bem como analisar o papel que a experiência do cliente, a gestão de operações digitais e o modelo de negócio têm na transformação digital de uma organização”. Os estudantes da primeira fase que concluírem satisfatoriamente esta etapa terão direito a um certificado digital.

Já a segunda fase do curso será destinada apenas aos 30 melhores alunos da primeira. Nela serão mais dois módulos, sendo eles: Digital Technologies e Business Development, que terão início em janeiro de 2023. Na segunda etapa há possibilidades de que ocorram alguns encontros presenciais na instituição, mas neste caso, se houver, os custos com viagem, hospedagem e deslocamento não estão inclusos, cabendo ao estudante arcar com os valores.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil