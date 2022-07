Polícia prende mulher que participou de decapitação de dona de casa com em Feijó

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) entregou emendas parlamentares para região do Juruá.

A destinação das emendas é parte de um compromisso do parlamentar com as causas sociais que abrangem as áreas de saúde, esportes e também os povos indígenas.

Em Cruzeiro do Sul, as emendas contemplam a saúde e o esporte, uma delas se trata de aquisição de insumos para o laboratório Centro De Diagnóstico Edson Mesquita Magalhães. Para o esporte, o apoio é para construção da arquibancada e iluminação para o campo de futebol na Vila Santa Luzia.

Além disso, destinou 100 mil para a prefeitura de Mâncio Lima para construção de casa de farinha na terra Indígena Nukini. Por fim, uma emenda de 50 mil para a prefeitura de Rodrigues Alves com intuito de aquisição de quadriciclo para atender as necessidades da saúde itinerante no município.

“Estou feliz em cumprir com o compromisso do nosso mandato de ajudar os municípios acreanos. Estamos contribuindo com o desenvolvimento de várias áreas, desde saúde ao esporte, e quem ganha com esses investimentos é a nossa população”, afirmou Roberto Duarte.