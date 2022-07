Inscrições para curso de Recreador do Ifac terminam nesta sexta-feira

O deputado Neném Almeida (Podemos) realizou nesta quinta-feira (14) uma visita ao município de Plácido de Castro, que fica a aproximadamente 90 quilômetros da capital acreana.

“Tenho um enorme carinho pela população de Plácido de Castro, participei diversos torneios de vôlei em festivais de praia às margens do Rio Abunã, recordo com muito carinho daquela época onde entre uma partida e outra nos esbaldávamos comendo surubim com farinha. Fiz grandes amigos por aqui”, recordo o parlamentar.

O município de Plácido de Castro foi fundado em 1976, ganhou este nome em homenagem a José Plácido de Castro, militar, líder da Revolução Acreana e posterior Presidente do Estado Independente do Acre. Jose Plácido de Castro também teve papel de destaque, junto com o Barão do Rio Branco e Assis Brasil na assinatura do Tratado de Petrópolis, tratado que garantiu a posse das terras do território do Acre e o direito da exploração da borracha nesta região para o Brasil. “É triste ver a situação econômica deste município. Em uma cidade repleta de história e legado, incomoda não ver investimentos significativos que pudessem gerar conforto e renda para a população palaciana. O baixo potencial de consumo e a baixa regularidade das vendas no ano de 2022 são os pontos de atenção”, destacou Almeida.

Ainda de acordo com o deputado, o PIB (Produto Interno Bruto) da cidade é de cerca de R$ 264,9 milhões, sendo que 50,2% do valor adicionado advém da própria administração pública. “É nítida a importância da construção de políticas sérias que possam alavancar a situação econômica da região. Saber que no PIB a participação dos Serviços é 23,9% e da Indústria é de apenas 3% assusta. Um segmento que pela sua participação merece mais investimentos é o setor Agropecuário, estamos em 2022 e problemas de escoamento já deveriam ser coisa do passado”, finalizou.