Bittar e Gladson rifam Alan da chapa oficial

A FRASE do saudoso ex-prefeito de Plácido de Castro e filósofo do Abunã, Rapirã e cercanias, Luiz Pereira, passam décadas, e continua atual: “A política é dinâmica”.

O novo cenário que começou a ser pintado ontem, com a deputada federal Jéssica Sales (MDB) podendo disputar a reeleição (fato ainda a ser confirmado por ela); e com o deputado Jenilson Leite (PSB), saindo candidato a senador numa aliança com o MDB, confirma este dinamismo nos fatos políticos. A se configurar o quadro, o Jenilson teria na sua campanha, talvez, o partido mais organizado no estado, com diretórios em todos os municípios, com deputados, prefeitos e vereadores. Ainda tem outra oferta do presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo: “Se o Jenilson quiser, também, está aberta a vaga para ser o vice na chapa ao governo da Mara Rocha (MDB)”.

Não haveria problemas ideológicos entre ambos; porque o candidato do MDB à presidência é a senadora Simone Tebet, e é o nome que o partido defenderá na eleição. Este dado, se consumado, trará no seu bojo um fato complicador para o PT, mais precisamente, para o ex-senador Jorge Viana (PT), que fez pouco caso da candidatura do deputado Jenilson ao governo, lhe tratando com um acessório na prateleira que poderia ser usado ou descartado a qualquer momento. Praticamente, o JV engessou a candidatura do parlamentar ao governo, com a indefinição se sairá para senador ou governador.

O cenário que começou a ser costurado não estava nos planos do Jorge Viana. Mesmo contestado internamente, continuou com a sua estratégia de indefinição, na espera de um fato novo que o levasse a se lançar ao governo. Caso o casamento do MDB com o PSB aconteça, a estratégia do ex-senador Jorge Viana será a daquele caçador que atirou na anta e não acertou nem na cotia. Aguardemos os próximos capítulos.

APOSTA NA DISPUTA DO GOVERNO

CONVERSEI ontem com uma amiga que transita nos bastidores do PT. Na sua avaliação, o novo quadro pode ser um impulsionador para que o Jorge Viana dispute o governo. A decisão do JV continua um mistério. Tem conversa marcada com a direção nacional, e pode voltar ao estado com a decisão tomada sobre o rumo político.

NO MÍNIMO, ATRAPALHARIA

COM o deputado Jenilson Leite (PSB) disputando o Senado, no mínimo atrapalharia uma candidatura do Jorge Viana (PT) a senador. São do mesmo nicho.

PARTICIPAÇÃO ATIVA

O GRUPO do senador Petecão (PSD) tem elogiado muito a organização da campanha da deputada federal Vanda Milani (PROS) ao Senado. Acham que está na disputa.

COLIGAÇÃO FORMADA

PSD-PTB-AVANTE-PROS, é a coligação de partidos que apoiam a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo. O grupo garante bom tempo de televisão.

PROVA DE FORÇA

O candidato do PSD ao governo, senador Sérgio Petecão, quer dar uma prova de força ao marcar a sua convenção para o Ginásio do Sesc Bosque, que tem amplo espaço.

COM DOIS CANDIDATOS

O GOVERNADOR Gladson Cameli vai mesmo com dois candidatos ao governo do seu grupo para o Senado, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) e a senadora Mailza Gomes (PP). Gladson assumiu o PP sem pompas.

ALAN NAS RUAS

EM um vídeo de pré-campanha, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) aparece desenvolto visitando os mais diversos segmentos sociais, numa prova de que a sua candidatura ao Senado não tem mais volta.

CONVERSA DE MULHERES

JÁ a senadora Mailza Gomes (PP) teve uma conversa demorada com a pré-candidata a vice-governadora, Márcia Bittar (PL). Ambas firmaram um pacto de unidade na campanha eleitoral. É o jogo sendo jogado.

IDEIA DESCARTADA

FOI descartada a ideia no grupo do senador Márcio Bittar (União Brasil) de negar legenda no REPUBLICANOS ao candidato Israel Milani, depois que a Márcia Bittar deixou de lado a candidatura ao Senado. Perdeu o sentido.

CHAPA DO MDB

FLAVIANO MELO, Raphael Bastos, Major Rocha, Jéssica Sales, tende a ser o miolo puxador de votos da chapa do MDB para a Câmara Federal, com uma vaga certa, e brigando por uma segunda vaga.

CAMPO MAJORITÁRIO

O CAMPO AMPLAMENTE majoritário na federação formada pelo PT-PV-PCdoB, é pela candidatura do Jorge Viana (PT) ao governo. Mas tem relutado em aceitar.

ANDRÉ ARIOSTO

TENHO ouvido falar bem da campanha do André Ariosto (MDB) para deputado estadual. Tem a campanha coordenada pelo pai e ex-deputado Ariosto Migueis, que sabe tudo de campanha e estratégias políticas.

IRONIA DE UM PETISTA

PETISTA mandou uma postagem ao BLOG, relembrando a traição do PSB ao PT na eleição para a PMRB, e grafou a frase sobre a possível aliança PSB-MDB: “Trair e coçar, é só começar”.

ILUSÃO

NÃO havendo fato extraordinário na campanha do Gladson, ele chegará a um eventual segundo turno em qualquer cenário. É que mostram as pesquisas. É ilusão da oposição de que, ele sairá da disputa no primeiro turno.

PESA MUITO NA CAMPANHA

O QUE PESA MAIS numa campanha ao governo não é tanto o que fez ou deixou de fazer em termos de obras, mas a empatia do candidato com o eleitorado. E, empatia e carisma, são o forte do Gladson.

SEGUNDO TURNO

COM A SUA experiência, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) traça um cenário para o governo de disputa no segundo turno.

JOGANDO PESADO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) tem jogado pesado nos bastidores a favor da candidatura do médico Fábio Rueda (União Brasil) a deputado federal. Tem um compromisso com o dirigente nacional do União, Antônio Rueda, para eleger o irmão Fábio.

FRASE MARCANTE

“Se apresentar bem o dia de hoje, dependerás menos do de amanhã”. Sêneca.