Bittar, a força do poder e o poder da força!

Falando em política, o senador Márcio Bittar (União Brasil) sabe jogar o jogo e joga muito bem. Se o seu projeto para este ano vai ganhar é com os eleitores. O que se conhece dele é que usa com vigor a força e o poder que tem para escalar o time que deseja. Ele sabe que na política o jogo é bruto.

Convenhamos, tem sido coerente na defesa da reeleição do governador Gladson Cameli (PP) desde o 1º dia de governo. O momento agora é outro, principalmente com as debandadas de Petecão, Vanda Milani, Mara Rocha, Flaviano Melo. Isto, sem falar no arquiteto da oposição, o vice major Rocha. Bittar entrou nesse vácuo e se deu muito bem. Todavia, não foi de graça, custou caro.

Emplacou a Márcia Bittar (PL) como vice de Gladson e, de quebra, reconstruiu o relacionamento do governador com a senadora Mailza Gomes pacificando o ninho PROGRESSISTA. Afastou Alan Rick da escalação, provável futuro adversário. Só falta convencer o prefeito Tião Bocalom a não hostilizar Gladson na campanha, já que Bocalom ama e apoia Mailza, sua madrinha política, e vai de Petecão. Aí já é pedir demais.

“Não acompanhe a maioria para torcer o direito, nem mesmo com o pobre na sua demanda o acompanharás para torcer o direito”. (Moisés, o profeta, no livro do Êxodo)

. Vereadora Lene Petecão (PSD) preparando o seminário “Elas Podem – O Protagonismo das Mulheres na Política”.

. Será realizado no dia 16 de julho, 8h30, no hotel Nobile Suítes Gram Lumni.

. Merece aplausos em tempos de tanta violência contra as mulheres no Brasil, especialmente no Acre que lidera o ranking nacional de feminicídio e violência contra as mulheres.

. Política pública já, e só se consegue com mais mulheres conquistando espaços de poder.

. Bem aceito e comentado a crônica política de ontem na abertura da COLUNA sobre “Político, cristão, conservador”.

. Certo homem piedoso e honrado chamado José de Arimatéia, que era senador no Sinédrio, pediu a Pilatos o corpo de Jesus de Nazaré, retirou-o da cruz com ajuda das mulheres e o sepultou em seu próprio túmulo, que nunca tinha sido usado.

. Cumpriu-se a profecia que diz:

. Entre os ricos foi sepultado!

. O José era senador, piedoso e honrado!

. Três hurras pro Zé:

. Hurra! Hurra! Hurra!

. Quem merece três hurras no Senado atualmente?

. O Collor não é! O Renan Calheiros, também não!

. Senado, lugar de pessoas honradas, honestas e piedosas que têm a oportunidade na vida de não se enganarem, acreditando que são o que não são:

. Honradas, honestas e piedosas!

. Bom dia, jovens!

. Os jovens (mulheres e homens) carregam a chama, o fogo da mudança e da transformação para melhorar a vida em todo o planeta!

. Bom dia!