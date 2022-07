“Não creio em rompimento”, diz Márcio sobre questão de Gladson não manter Márcia como vice

Depois dos rumores de que o governador Gladson Cameli (Progressistas) não participaria do encontro do Partido Liberal (PL) no auditório da Livraria Paim, em Rio Branco – dando indícios que poderia desistir da pré-candidatura de Márcia Bittar a vice na chapa majoritária nas eleições deste ano, o senador Márcio Bittar (União Brasil), descartou a possibilidade do rompimento.

Em poucas palavras, Bittar acredita fielmente na palavra do chefe do executivo acreano. “Eu não creio no rompimento, na minha opinião se eu colocar em dúvida a palavra do governador, eu estaria desrespeitando ele”, declarou.

Durante o encontro, que contou com a presença de diversas autoridades, Gladson Cameli demonstrou respeito a escolha de Márcia como vice na chapa majoritária, apesar de reconhecer que sua ungida detém uma grande rejeição pública. Segundo ele, a ex-esposa de Márcio Bittar agrega potencial político, além de ser aliada do presidente da República, Jair Bolsonaro – que no Acre, dispõe de um grande número de apoiadores.