Metade dos atendimentos na Urap Maria Barroso tem resultado positivo para Covid-19

Apesar da 4ª onda da pandemia demonstrar alta intensidade no Acre com centenas de novos casos diários, o número de doses da vacina contra Covid-19 vem caindo nos últimos dias.

Entre os dias 4 e 9 de julho, os números disponíveis no banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram uma queda expressiva no processo de imunização: no dia 4/7 foram aplicadas 654 doses. No dia seguinte foram 646; depois 605; 502 e, por último, 3 doses no dia 3 de julho.

O ac24horas buscou contato com o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Acre mas não obteve resposta. A assessoria da Secretaria de Estado da Saúde informa que algumas medidas estão sendo adotadas visando ampliar a imunização dos moradores.

Segundo consta, nas últimas semanas a coordenação do PNI no Acre realizou em parceria com diversas intuições do estado, ações de saúde levando vacinação para diversos tipos de doença, afim de maximizar a cobertura vacinal dos grupos prioritários. Destacam-se ações de vacinação na Cidade do Povo, em parceria com a Secretaria de Segurança, também na Assembleia Legislativa do Acre, Ministério Público, secretarias, entre outros.

Inicia também no próximo dia 13 e vai até 30 de julho a operação gota realizada pelo Ministério da Saúde e Ministério da Defesa, com apoio do estado e prefeitura de 8 municípios do Acre. A ação de multivacinação visa beneficiar a população que vive em regiões de difícil acesso do país, como área rurais, ribeirinhas e indígenas. A estratégia teve início em 1993, como iniciativa isolada no estado do Amazonas, após a notificação de surtos de sarampo em populações indígenas da região do Rio Juruá. Desde então, se consolidou no país como uma ação imprescindível para a realização de multivacinação em áreas mais isoladas. Atualmente, abrange os Estados do Amazonas, Acre, Amapá e Pará.

No Acre, a vacinação será realizada entre os municípios de Rio Branco, Feijó, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

As ações contarão com apoio da Força Aérea Brasileira.