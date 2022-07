Fundhacre inicia procedimentos do Mutirão de Cirurgias na especialidade de urologia

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), iniciou nesta quarta-feira, 13, os primeiros procedimentos cirúrgicos do Mutirão de Cirurgias da unidade hospitalar.

As cirurgias começaram pela especialidade de urologia, com o procedimento de vasectomia. Em média, devem ser atendidos 20 pacientes no dia.

“Para que o paciente possa ter acesso à cirurgia precisa estar com o planejamento familiar feito, que é realizado na Policlínica do Tucumã. Em seguida, é encaminhado para a Fundhacre, pela fila de regulação. Nosso objetivo é dar uma resposta à população que vem aguardando há tanto tempo. Esse é um compromisso que temos com a sociedade”, explica o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

Ao todo, 380 pacientes aguardam na fila de espera, sendo que 101 já encontram-se com os exames pré-operatórios prontos para realização dos procedimentos.

A previsão é que a segunda especialidade seja em procedimentos vasculares, com as cirurgias de varizes, tendo em vista que 249 pacientes se encontram-se com os exames pré-operatórios.

O paciente Alcides Veríssimo dos Santos, morador de Rio Branco, aguardava pela cirurgia há 3 anos. Ao lado de sua esposa, Denise dos Santos Ferreira, comemora a chegada do momento tão esperado.

“Tenho muita gratidão e felicidade por essa ação, que tem ajudado tantas pessoas”, disse o paciente.

Thiago Monteiro da Luz reside no município de Porto Acre, Vila do V, autônomo, 33. Ele explica a sensação de felicidade pós-cirurgia.

“Eu aguardei por mais de 1 ano por essa cirurgia. Hoje a sensação é de alívio. Estava muito ansioso, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Está sendo gratificante. Parabenizo essa pauta positiva do Estado, em contribuir com a sociedade”, destacou o paciente.