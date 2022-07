Em evento do PL, Gladson defende Márcia como sua vice: “é a que mais agrega apoio partidário”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 13, no encontro do Partido Liberal (PL) e voltou a defender sua escolha pela professora Márcia Bittar como sua pré-candidata a vice na chapa majoritária nas eleições deste ano.

De acordo com o chefe do executivo acreano, Márcia é o nome que, no momento, mais agrega apoio partidário – incluindo o do presidente da República, Jair Bolsonaro. “Eu tenho dito que irei compor com todos os partidos e ela é um nome forte. Ela conta com o apoio do presidente”, declarou.

No entanto, Cameli afirmou ter ciência da rejeição do nome de Márcia como vice, contudo destacou que não pretende romper com o senador licenciado Márcio Bittar. “Eu não vou brigar com o Márcio. Ele chega pra mim, indica a ex-esposa e me dá as garantias políticas, então ela é a vice, agora, não posso garantir que no dia da eleição vai fazer chuva ou fazer sol, mas, não vim aqui para brincar”, ressaltou.

Sobre sua convenção partidária, Gladson avisou que o ato deverá ocorrer dia 2 de agosto. “Tudo vai estar definido”, comentou.