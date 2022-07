Pré-candidatos do Podemos se reúnem com coordenador nacional da sigla

Os pré-candidatos do Podemos no Acre estiveram reunidos com Bruno Ornelas, da Coordenação Política Nacional da sigla, na noite desta segunda-feira, 11, em Rio Branco. O Podemos, que no estado tem o nome de Ney Amorim como um dos maiores expoentes, vem com nomes fortes para estas Eleições de 2022. Além disso, o Podemos nacional tem muito apreço por seus correligionários no Acre, reconhecendo a força de seus membros aqui.

“Hoje, o Ney faz parte do grupo do núcleo duro que o Podemos tem em nível nacional. Todas as discussões no que tange o nível nacional, o Ney participa. E a gente enxerga o potencial do Acre em um projeto pelo bem da comunidade local”, afirmou Ornelas para uma plateia de pré-candidatos e lideranças do Podemos no estado.

“Nesta trajetória, a gente [da Executiva nacional] tem um alinhamento muito forte [com as Executivas regional e municipais no Acre]”, completou Bruno Ornelas.

Do ponto de vista de Ney Amorim, que é presidente da Executiva regional do Podemos no Acre e pré-candidato a deputado federal, “este é o primeiro passo para aquilo que nós queremos oferecer para o nosso estado no futuro”.

“E nós vamos ter a missão de conversar com as pessoas que pensam igual a gente, que estão focadas em melhorar a vida das pessoas do nosso Acre”, ressaltou Ney Amorim.

Participaram também da reunião, os deputados estaduais Neném Almeida, Fagner Calegário e André da Droga Vale, todos do Podemos.