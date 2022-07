Ministério Público Eleitoral alerta para votação mais cedo no Acre nas eleições deste ano

Apesar de ainda faltar dois meses para as eleições de 2022, as entidades ligadas ao processo eleitoral tem uma preocupação em comum no Acre.

É que por conta da decisão da justiça eleitoral, o Acre vai acompanhar o horário de votação do restante do país, ou seja, a votação no estado vai começar mais cedo do que o habitual. O período de votação vai ser das 6h da manhã às 15h.

Por isso que, mesmo ainda distante no período eleitoral, os representantes dos organizadores das eleições pedem que a população já se programe para votar mais cedo e não causar aglomeração no término do horário de votação.

“Nos reunimos com o Judiciário e as forças de segurança para começar a definir as diretrizes das eleições deste ano. Já começamos a ressaltar que esse ano a eleição ocorre no horário de Brasília, então é uma preocupação que a gente tem a mais, já que as pessoas vão precisar ir um pouco mais cedo para as urnas. Essa é a nossa orientação, que as pessoal procurem ir o mais cedo possível, para que não tenhamos aglomeração no final da votação, que será às 3 da tarde”, Tales Tranin, representante do Ministério Público Eleitoral no Acre.