Cidade cenográfica da série de Xuxa é finalizada no interior do Acre

Já está pronta em uma propriedade rural de Cruzeiro do Sul a cidade cenográfica onde a apresentadora Xuxa Meneguel vai gravar parte da série Tarã, para a Disney Plus. As gravações da série com pegada de defesa do meio ambiente vão começar neste próximo final de semana, com a presença da eterna rainha dos baixinhos.

No local paradisíaco por onde passa o famoso Igarapé Preto, foram construídas 3 cabanas de madeira cobertas com palha e uma estrutura menor, com formato que lembra um disco Voador.

O local retrata Tarã, uma Aldeia onde Xuxa é uma deusa e que conta com pessoas de todas as raças, incluindo indígenas, negros e asiáticos. Depois das gravações no Acre, uma cidade cenográfica será construída em São Paulo, onde serão feitas novas filmagens, desta vez com a participação da ex-apresentadora Angélica, que não virá ao Acre.

Além da cidade cenográfica, uma trilha feita na região do Rio Crôa também será cenário da série. Moradores de Cruzeiro do Sul vão participar das gravações no elenco de apoio e de figuração.