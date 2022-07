Professora denuncia má qualidade de atendimento na Delegacia de Flagrantes

A professora Vani Freitas esteve acompanhando uma sobrinha, que foi assaltada enquanto estava em uma parada de ônibus, na Delegacia de Flagrantes neste último domingo, 10.

Vani contou ao ac24horas que ficou chocada com o tratamento que recebeu enquanto cidadã que apenas estava querendo realizar um Boletim de Ocorrência. “A primeira coisa é que você chega aqui e não tem ninguém na frente. Você tem que sentar e esperar ou gritar até alguém aparecer. Você espera uma eternidade e quando vai reclamar simplesmente me disseram que no PS se espera até seis horas por atendimento, que não é no tempo que a gente quer e que esse serviço nem é para ser feito lá. Eu fiquei chocada”, disse.

Não é a primeira vez que o ac24horas recebe este tipo de reclamação. Ocorre que nos finais de semana as demais delegacias de polícia ficam fechadas e todo o atendimento de registro de BO fica concentrado na Defla, o que aumenta a carga de trabalho e provoca insatisfação em alguns servidores.

A professora conta que ficou assustada porque a sobrinha tinha acabado de passar por um momento difícil. “O que eu acho pior é que você já está passando por um momento complicado e que precisa de atendimento, de acolhimento e não de servidor público grosseiro, truculento e só não fizeram mais porque viram que eu sabia dos meus direitos”, conta.

O ac24horas entrou em contato com o delegado geral de polícia, Henrique Maciel, que prometeu tomar providências. “Se isso aconteceu, não é o padrão de atendimento que a população tem que receber da Polícia Civil. Já entrei em contato com o delegado Emylson Farias, coordenador da Defla, vamos apurar e tomar as medidas necessárias para que isso não se repita”, disse Maciel.