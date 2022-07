Com leite mais caro que gasolina, café da manhã do acreano é cada vez mais magro

O pão francês, o pãozinho nosso de cada dia, é um dos itens alimentares que mais tem pesado no bolso do consumidor acreano em 2022. Em junho, segundo o estudo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, o pão subiu 2,98% em Rio Branco. Esse percentual só é menor que o de Salvador (BA), onde os panificados subiram 3,52% em junho.

Em 2022, o pão já subiu 12,14% na capital do Acre. Em doze meses, o acumulado é de 16,25%. De acordo com a plataforma Menor Preço Brasil, do Governo Federal, o preço do pão comum pode chegar a R$13,99/kg nos mercados e padarias de Rio Branco.

Segundo o IPCA, a inflação do leite e seus derivados é de 6,42% em junho em Rio Branco. No acumulado de 12 meses, o leite subiu 17,32%.

O Menor Preço informa que o preço do leite de caixinha (integral de 1 litro) pode alcançar R$8,99 nos mercados de Rio Branco. Para efeito de comparação, o litro da gasolina comum está custando R$6,97 em alguns postos -28,9% mais barata que o leite.

O preço do café em pó produzido no Acre, segundo o aplicativo Menor Preço, custa R$8 o pacote de 250 gramas. As marcas de outros Estados são bem mais caras.

Nos grandes mercados e atacarejos da capital, o pacote de 250 gramas de café em pó pode chegar a R$10.

Já a margarina, item considerado básico para o café da manhã, é cotada em preços que vão de R$3,99 a R$6,99 o pote de 250 gramas.

Ou seja: tomar um café da manhã com pelo menos o pãozinho, leite e margarina está cada vez mais difícil entre as famílias mais pobres do Acre. Se o Auxílio Brasil subir para R$600 como quer o Governo Federal, ainda assim não será fácil tomar um café da manhã mais reforçado.

Mas a inflação pesou mais ainda para quem come fora de casa, segundo o IPCA. O resultado do grupo alimentação e bebidas, que teve alta de 0,80% em junho, muito em conta influenciado pela elevação dos alimentos para consumo fora do domicílio. No período, a alta foi de 1,26% no valor do lanche.

A refeição passou de 0,41% no mês anterior para 0,95% em junho, enquanto o lanche foi de 1,08% para 2,21%.